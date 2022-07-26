إتهام ثلاثة لبنانيين بالتخطيط لتهريب أسلحة من الولايات المتحدة

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اتهم ثلاثة لبنانيين بمخططات لتهريب أسلحة من مدينة كليفلاند الواقعة في مقاطعة أوهايو الأميركية الى لبنان، بالإضافة الى التهرب من ضريبة الدخل.

وبحسب بيانات أميركية، فقد تم الكشف عن ثلاث لوائح اتهام في محكمة فيدرالية، توضح بالتفصيل التهم الموجهة إلى ثلاثة رجال، اثنان كانا سابقًا في شمال شرق أوهايو، ويُعتقد أنهم يقيمون حاليًا في لبنان، وورد ذكرهم في لائحة الاتهام وهم: جورج نخله عجلتوني 47 عامًا من شمال أولمستد سابقًا، جان يوسف عيسى 48 عامًا من البترون لبنان، ونخلة مايك نادر.

ولفتت البيانات الى أن "كلا من كليفلاند عجلتوني وعيسى متهمون بأدوارهم في مخطط لتهريب وشحن سلاح بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان، وتم إلقاء القبض على جان يوسف عيسى مؤخرًا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول".

وتصف لوائح الاتهام الثلاثة التي تم الكشف عنها اليوم مظاهر منفصلة إحداها تتعلق بأفكتوم وعيسى، واحد يتعلق بالعجلتوني وحده، والآخر بنادر، في حين أن المخططات منفصلة، يُعتقد أن عجلتوني ونادر صديقان وأن الرجلين يقيمان حاليًا بالقرب من البترون بلبنان. وتم تقديم لوائح الاتهام في الأصل بين عام 2016 2019، ولا تزال الجهود المبذولة لإلقاء القبض على عجلتوني ونادر مستمرة.