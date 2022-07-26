منتخب لبنان لتحت ال18 سنة يحقق فوزه الثاني في غرب آسيا

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حقق منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت ال18 سنة فوزه الثاني على التوالي ببطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة السورية دمشق حتى السبت المقبل والمؤهلة الى بطولة آسيا التي ستستضيفها ايران الشهر المقبل بفوزه الكبير على نظيره السوري(٩٤-٧٠)

القلاثاء. وسيطر المنتخب اللبناني على اجواء اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته .وهو الانتصار الثاني للبنان الذي فاز الاثنين على فلسطين(١٠١-٦٥).

وسيختتم لبنان مبارياته في الدور الاول الاربعاء ضد العراق عند الساعة الخامسة عصرا.

تشارك في البطولة الاقليمية اربع دول وهي اضافة الى لبنان كل من العراق وسوريا وفلسطين.

وفي برنامج الجمعة يقام الدور نصف النهائي بين أول الترتيب والرابع وبين الثاني والثالث على ان يلتقي الفائزان في المباراتين نصف النهائيتين باللقاء الختامي السبت المقبل.