فياض: نرحب بأي هبة من أي دولة صديقة أو شقيقة في العالم

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أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ردا على سؤال حول إعلان الأمين العام لحزب الله استعداده تأمين الفيول مجانا من إيران الى الدولة اللبنانية إن وافقت الحكومة على ذلك، الى أننا "في وزارة الطاقة نرحب بأي هبة تقدم الى لبنان من أي دولة صديقة أو شقيقة في العالم، وجهزنا مواصفات الفيول الذي نحتاجه في لبنان وسننشره على موقع الوزارة الإلكتروني".

ورأى فياض في تصريح عبر قناة المنار، أن "المعامل بحاجة الى كل ليتر فيول وهذا ليس خافيا على أحد، وقبول الهبات يأتي بمرسوم من مجلس الوزراء".