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جاءت مقدمة أخبار الotv المسائية كالتالي:

كيف سنخرج من النفق؟

لا تملك غالبية الشخصيات السياسية او الكتل النيابية، وليس في حوزة معظم الاحزاب او الحركات او التيارات، اجابة واضحة على هذا السؤال، وجل ما يملكون ثلاثة امور:

اولا: نسبة ضخمة من الاكاذيب والوعود التي لا تهدف الا الى مزيد من الهروب الى الامام من مواجهة المشكلات المصيرية التي يعاني منها الناس.

ثانيا: كم هائل من قلة الاخلاق والسخافة، وكأن لدى اللبنانيين ترف التسلية بأخبار دون المستوى من داخل قاعة المجلس النيابي، الذي يشكل السلطة الأم في البلاد، والذي يرتقب منه الكثير على طريق الخروج من الازمة.

ثالثا: تضارب في الافكار وتخبط في الخطط واقدام يليه تراجع، وهو ما نشهده هذه الايام مثلا على صعيد معالجة اضراب القطاع العام الذي يشل البلاد ويهدد مصير رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، المتدنية اصلا الى حدود غير مقبولة.

كيف سنخرج من النفق؟

كثيرون يعولون على آبار النفط والغاز. غير ان آبار الفساد التي لا تنضب قد تكون كفيلة بأن تُلحِق ثروتنا الدفينة بثرواتنا المادية والبشرية التي ذهبت ادراج طبقة سياسية لم تعد تكترث حتى لو اطلق عليها شعبها أقذع النعوت.