توقيف عصابة قامت بسلب 170 ألف دولار أميركي بقوة السلاح

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أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، بأنه "بتاريخ 6-6-2022، أقدم مجهولون على سلب مبلغ /170/ ألف دولار أميركي، بقوّة السّلاح، من المواطن (ع. ر. من مواليد عام ١٩٩١)، إضافةً إلى هاتفه الخلوي، وذلك في محلّة أوتوستراد المتن السريع، ولاذوا بالفرارإلى جهةٍ مجهولة". ولفتت في بيان الى أنه "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّات المتورطين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة،توصّلتالىتحديدالمشتبه فيهم، وهم كل من ج. ح. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)، ر. ق. (من مواليد عام ١٩٩1، لبناني)، ع. ع. (من مواليد عام ١٩88، لبناني)، ع. هـ. (من مواليد عام ١٩٩1، لبناني)، ن. ب. (من مواليد عام ١٩٩7، لبناني)، ج. ي. (من مواليد عام ١٩86، لبناني)، ط. ي. (من مواليد عام ١٩87، لبناني)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهم، ومراقبتهم، وتنفيذ عملية متزامنة لتوقيفهم".

وتابع البيان: "بتاریخ 19-7-2022،وبعد عمليات الرّصد والمراقبة الدّقيقة، نفّذت القوّة الخاصّة التابعة لشعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق: ضهر البيدر، بعلبك، شليفا، البترون والدكوانة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين وأوقف برفقة الموقوف الخامس، المدعو (م. ف. من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بقضايا مخدّرات، بتفتيشهم وتفتيش منازلهم، ضُبِطَ قسمٌ من المبلغ المسلوب،وسيّارة "فان"،استخدمت في عملية السّلب".

ولفتت الشعبة الى أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سلب بقوّة السّلاح، وأنّهم خطّطوا ونفّذوا العملية بحذر شديد بعد استدراج الضحية بحجّة بيعه"عملات رقمية" بمبلغ يفوق الـ /200/ ألف دولار أميركي،وأنّهم استخدموا لهذه الغاية عدة هواتف خلوية بأرقام مختلفة، ولوحات سيارة مزوّرة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".



