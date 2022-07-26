ماذا في إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن لبنان!

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أعلن الاتحاد الأوروبي تمديده لإطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي, وتتيح التدابير التقييدية الأوروبية معاقبة الشخصيات والكيانات التي تقوض الديمقراطية في لبنان.

ويتمثل الهدف الرئيسي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد لحقوق الإنسان في تمكين الاتحاد الأوروبي من الدفاع بطريقة ملموسة ومباشرة عن حقوق الإنسان، وهي إحدى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وسياسته الخارجية, وإنَّ احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان هي أساس العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي العقوبات كأداة سياسية لاستهداف السياسات أو الأنشطة التي يريد الاتحاد الأوروبي التأثير عليها، ووسائل تنفيذ تلك السياسات أو الأنشطة والمسؤولين عنها, وفيما يتعلق بطبيعة المستهدفين، يمكن أن تكون هذه الجهات حكومية وغير حكومية.

يمكن لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر دخول الجناة إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الجناة في الاتحاد الأوروبي، ومنع أي شخص من الاتحاد بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للجناة.