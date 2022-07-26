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إنتشال جثّة فتى مقابل شاطىء طبرجا

26
JULY
2022
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان بأنه "في أثناء تنفيذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري عمليات تدريب على مهمات الإغاثة مقابل شاطئ طبرجا، عثروا صدفة في تمام الساعة 13:30 من تاريخ اليوم على جثة فتى سوري الجنسية في الثانية عشرة من العمر تطفو على بعد 100 متر عن الشاطئ، فعملوا على الفور على انتشال الجثة ونقلها الى مرفأ جونية".
ولفتت الى أنه "تم استدعاء ذوي الطفل الغريق والاجهزة الامنية المختصة والطبيب الشرعي. وعقب إتمام الاجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني الى مستشفى سيدة لبنان في جونية، وقد انتهت الاجراءات في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم. مع الإشارة إلى أن الفتى كان مفقوداً وقد أبلغ ذويه عن فقدانه بعيد اتجاهه الى البحر".

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