بالفيديو: لبناني في قبضة جيش العدو!

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كشف المراسل الميداني لقناة المنار علي شعيب أن أحد المستوطنين أوقف لبنانياً يدعى علي مرعي من بلدة حبوش قفز فوق السياج ودخل إلى مستعمرة "مرغليوت" (هونين) وسلمه لجيش العدو الإسرائيلي.

وكان مرع قد قفز فوق السياج وتجاوز الحدود مرتين عام 2018 قرب بوابة فاطمة ووصل في إحداها إلى "كريات شمونة" سيرا على الأقدام ولم يلاحظه احد الا عندما صعد في إحدى الحافلات و قيل حينها بأن قدراته الذهنية غير مستقرة.

وعلى الفور انتشر جيش العدو قرب السياج الحدودي غرب مستعمرة مرغليوت "هونين" بعد إلقاء القبض على مرعي و تعصيب عينيه و تكبيله.