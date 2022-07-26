الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري

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اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة جوانا رونيسكا

خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على المداولات التي دارت خلال الجلسة التي عقدها مجلس

الامن الدولي يوم الخميس الماضي في نيويورك لمناقشة التقرير حول مسار تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم

1701. واشارت السفيرة رونيسكا الى ان اجواء النقاش كانت ايجابية، وان اعضاء المجلس تناولوا التطورات

الاخيرة في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب، واستوضحوا بعض المسائل المتصلة بعمل قوات

اليونيفيل

وخلال اللقاء، اكد الرئيس عون على التزام لبنان القرار 1701 في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل خرق

السيادة اللبنانية جواً وبراوبحراً، على رغم المراجعات اللبنانية المتتالية للامم المتحدة لوضع حد للممارسات

الاسرائيلية. واشار رئيس الجمهورية الى ان الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين آت الى بيروت نهاية

الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية

الجنوبية.

وشدد الرئيس عون على اهمية التعاون بين القوات الدولية العاملة في الجنوب والجيش اللبناني، لا سيما لجهة

معالجة الاشكالات التي يمكن ان تقع في بعض القرى والبلدات الجنوبية.

ورداً على استيضاح من السفيرة رونيسكا، اكد رئيس الجمهورية سعيه الى اقرار الاصلاحات الضرورية

واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه مع وفد الصندوق قبل

اشهر، لافتاً الى اهمية دور مجلس النواب في هذا المجال.

وشكر الرئيس عون السفيرة رونيسكا على الدور الذي تقوم به لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، وطلب منها

نقل تحياته الى الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس.

ورافق السفيرة رونيسكا، رئيسة الشؤون السياسية السيدة ساسكيا رامينغ والمساعد الخاص السيد مايكل سيغان.

وحضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان

شقير، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.

المونسنيور انطونيوس شويفاتي

من جهة اخرى، استقبل الرئيس عون القاضي في محكمة الروتا الرومانية في الفاتيكان المونسنيور

انطونيوس شويفاتي، ومرشد السجون في لبنان الاب ايلي نصر، وخادم رعية لوس انجلوس في الولايات

المتحدة الاميركية الاب بدوي حبيب من رهبنة المرسلين اللبنانيين الموارنة.

وخلال اللقاء، شكر المونسنيور شويفاتي الرئيس عون على منحه وساماً رفيعاً تقديراً لعطاءاته الروحية

والقانونية والتي اهلته لكي يكون قاضياً في محكمة الروتا الرومانية في الفاتيكان. وتم التداول في اوضاع

اللبنانيين في رعية لوس انجلوس المارونية وحاجاتهم.

كما عرض الاب نصر لاوضاع السجون في لبنان ومعاناة السجناء فيها.