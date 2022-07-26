living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري

26
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة جوانا رونيسكا
خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على المداولات التي دارت خلال الجلسة التي عقدها مجلس
الامن الدولي يوم الخميس الماضي في نيويورك لمناقشة التقرير حول مسار تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم
1701. واشارت السفيرة رونيسكا الى ان اجواء النقاش كانت ايجابية، وان اعضاء المجلس تناولوا التطورات
الاخيرة في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب، واستوضحوا بعض المسائل المتصلة بعمل قوات
اليونيفيل
وخلال اللقاء، اكد الرئيس عون على التزام لبنان القرار 1701 في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل خرق
السيادة اللبنانية جواً وبراوبحراً، على رغم المراجعات اللبنانية المتتالية للامم المتحدة لوضع حد للممارسات
الاسرائيلية. واشار رئيس الجمهورية الى ان الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين آت الى بيروت نهاية
الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
الجنوبية.
وشدد الرئيس عون على اهمية التعاون بين القوات الدولية العاملة في الجنوب والجيش اللبناني، لا سيما لجهة
معالجة الاشكالات التي يمكن ان تقع في بعض القرى والبلدات الجنوبية.

ورداً على استيضاح من السفيرة رونيسكا، اكد رئيس الجمهورية سعيه الى اقرار الاصلاحات الضرورية
واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه مع وفد الصندوق قبل
اشهر، لافتاً الى اهمية دور مجلس النواب في هذا المجال.
وشكر الرئيس عون السفيرة رونيسكا على الدور الذي تقوم به لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، وطلب منها
نقل تحياته الى الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس.
ورافق السفيرة رونيسكا، رئيسة الشؤون السياسية السيدة ساسكيا رامينغ والمساعد الخاص السيد مايكل سيغان.
وحضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان
شقير، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.
المونسنيور انطونيوس شويفاتي
من جهة اخرى، استقبل الرئيس عون القاضي في محكمة الروتا الرومانية في الفاتيكان المونسنيور
انطونيوس شويفاتي، ومرشد السجون في لبنان الاب ايلي نصر، وخادم رعية لوس انجلوس في الولايات
المتحدة الاميركية الاب بدوي حبيب من رهبنة المرسلين اللبنانيين الموارنة.
وخلال اللقاء، شكر المونسنيور شويفاتي الرئيس عون على منحه وساماً رفيعاً تقديراً لعطاءاته الروحية
والقانونية والتي اهلته لكي يكون قاضياً في محكمة الروتا الرومانية في الفاتيكان. وتم التداول في اوضاع
اللبنانيين في رعية لوس انجلوس المارونية وحاجاتهم.
كما عرض الاب نصر لاوضاع السجون في لبنان ومعاناة السجناء فيها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout