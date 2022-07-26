في موضوع رفع الدعم... ماذا طلب ميقاتي من النواب؟

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لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تعليقًا على بند طلب الموافقة على اتّفاقيّة قرض مقدَّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشروع الاستجابة الطّارئة لتأمين إمدادات القمح، إلى أنّ "معظم ربطات الخبز الّتي يجري إنتاجها تذهب لغير اللّبنانيّين، والجميع يعلم بذلك".

وذكّر، خلال الجلسة التّشريعيّة لمجلس النّواب، بـ"أنّني كنت قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية والبلديات، مهمّتها وضع آليّة محدّدة للتّوزيع العادل للقمح والطحين على كلّ المطاحن، كما أنّها تقوم بتنظيم عمليّات وصول القمح والتّوزيع، الّذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليّات واضحة"، موضحًا أنّ "من مهمّة تلك اللّجنة أيضًا، مراقبة إنتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك".

وخاطب ميقاتي، النّواب قائلًا: "نحنُ نأخذ في الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدّعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشّأن"