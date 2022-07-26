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سلبوا 170 ألف دولار على المتن السريع.... هكذا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات!

26
JULY
2022
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نفّذت القوّة الخاصّة التابعة لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مداهمات وكمائن في مناطق ضهر البيدر، بعلبك، شليفا، البترون والدكوانة، نتج عنها توقيف ، ج. ح. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)، ر. ق. (من مواليد عام ١٩٩1، لبناني)، ع. ع. (من مواليد عام ١٩88، لبناني)، ع. هـ. (من مواليد عام ١٩٩1، لبناني)، ن. ب. (من مواليد عام ١٩٩7، لبناني)، ج. ي. (من مواليد عام ١٩86، لبناني)، ط. ي. (من مواليد عام ١٩87، لبناني)  وأوقف برفقة الموقوف الخامس، المدعو (م. ف. من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بقضايا مخدّرات.

وجاءت هذه المداهمات بعد إقدام مجهولين على سلب مبلغ /170/ ألف دولار أميركي، بقوّة السّلاح، من المواطن (ع. ر. من مواليد عام ١٩٩١)، إضافةً إلى هاتفه الخلوي، وذلك في محلّة أوتوستراد المتن السريع، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

 

وبتفتيشهم وتفتيش منازلهم، ضُبِطَ قسمٌ من المبلغ المسلوب، وسيّارة "فان"، استخدمت في عملية السّلب.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سلب بقوّة السّلاح، وأنّهم خطّطوا ونفّذوا العملية بحذر شديد بعد استدراج الضحية بحجّة بيعه "عملات رقمية" بمبلغ يفوق الـ /200/ ألف دولار أميركي، وأنّهم استخدموا لهذه الغاية عدة هواتف خلوية بأرقام مختلفة، ولوحات سيارة مزوّرة.

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