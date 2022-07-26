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"بقيمك من المجلس!"... هكذا رد بري على نائبة التغيير

26
JULY
2022
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توجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى نائبة"التغيير" حليمة قعقور: "أعطيتك ملاحظة لا كلام بالنظام أثناء التصويت وبالآخر بقيمك من المجلس".

وتعليقًا على السجالات وبعض مُداخلات النوّاب أثناء التصويت، قال بري: "في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس قاصدة أن لا تتم هذه الجلسة".

وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في معرض ردّه على مداخلة للنائب جورج عدوان، أنّ "المجلس النيابي مُعوّل عليه لتخليص البلد، ودونه لا خلاص للبلد".

وقال: "لا نريد التمسك بالأصول ونترك الأصل".

وقال النائب أشرف ريفي: "لم يرِد اسمي بالتصويت على البند رقم 1 وأنا ممتنع "يا نحنا نواب بالمجلس أو لا؟", ليردّ الرئيس بري: "واضح أنه هناك من لا يريد لهذه الجلسة أن تعقد".

وإنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندًا أبرزها قانون السرية المصرفية, وقد حضرت السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى مجلس النواب للمشاركة بالجلسة.

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