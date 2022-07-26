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"أزمة طحين لا سابق لها": ندعو المواطنين الى عدم الوقوف في الطوابير لأن لا طحين!

26
JULY
2022
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صدر عن أمين سر نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور بيانٌ جاء فيه: "أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالامس قرارا منع بموجبه المطاحن توزيع الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي على الافران بهدف تنظيم عمليات تسليم الطحين للافران وسط ازمة نقص حادة في مادة الطحين تشهدها الافران والمخابز لا سابق لها".


وأضاف,:"واليوم اصدرت الوزارة جداول بتوزيع الطحين على الافران دون مراعاة موقع الفرن الجغرافي والمسافة بين طرابلس وجبل لبنان وشروط إنهاء الازمة التي طالبنا بها وشرحنا تفاصيلها سابقا".


وتابع: "لذلك، ندعو المواطنين الى عدم التهافت والوقوف بالطوابير أمام الافران لان غالبيتها لا طحين لديها".

وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة النظر في توزيع حصص الافران من الطحين وفقا لحاجة كل فرن ومنطقة".

ونسأل سرور: "هل قرارات الوزارة التجارية ام مدروسة؟ لان التداعيات التي تخلفها كبيرة جدا على أرض الواقع ولاتنهي الازمة القائمة. اجرينا سلسلة اتصالات صباح اليوم بوزارة الاقتصاد والتجارة للإستفسار ولم نلق اي جواب حتى الساعة".

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