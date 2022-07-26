طقس آخر أيام تمّوز... “بتغلي الميّ بالكوز”

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يؤثّر على لبنان طقسٌ صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتبقى ضمن معدلات شهر تموز.

ومن المتوقّع أن تسجّل درجات الحرارة ارتفاعاً محدوداً بعد منتصف الأسبوع الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:



– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٧ درجة.

– الجو : قليل السحب.

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

– الرطوبة السطحية تسجّل ساحلاً بين ٦٠ و٨٠%.

– الضغط الجوي يسجّل ساحلاً ١٠٠٧ hpa.

– الرؤية جيدة.

– البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ درجة ساحلاً ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية إلى شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.





الخميس: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣٣ درجة ساحلاً ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.