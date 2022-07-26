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ملكة جمال العالم غادرت لجنة تحكيم انتخاب ملكة جمال لبنان... ما الذي حصل؟

26
JULY
2022
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قالت ملكة جمال العالم كارولينا بيلاوسكا أن سبب مغادرتها لجنة تحكيم مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان 2022 يعود لعارض صحي الم به صباح يوم الحفل وهو يوم أمس الأحد.

وأوضحت كارولينا في حديث لقناة " lbci اللبنانية" أنها أحست منذ الصباح أنها ليست على مايرام ما دعاها للاعتذار عن المشاركة بلجنة تحكيم مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان 2022.

وأشارت كارولينا إلى أنها حاولت قدر المستطاع المشاركة بالحفل لأن ذلك يعني لها الكثير وخاصة موضوع مساندة المشتركات.

وحلّت مدير عام- رئيس مجلس إدارة منظّمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي مكان ملكة جمال العالم في لجنة تحكيم انتخاب ملكة جمال لبنان 2022.

وفازت ياسمينا زيتون التي تبلغ من العمر 20 عاماً باللقب فيما حلّت كلّ من مايا أبو الحسن وصيفة أولى، جاسينتا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.

و عاد حفل انتخاب ملكة جمال لبنان أمس بعد أن توقف لمدة 3 سنوات بسبب الظروف الاستثنائية عقب انتشار فيروس كورونا.. والحفل من تنظيم قناة الـ LBCI بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية وأقيم في بيروت عاصمة لبنان تحت شعار " ‏We miss Lebanon ".

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