زكي: لم نصل لمرحلة التوافق الكامل لعودة سورية إلى الجامعة!

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الوطن السورية: فيما يبدو أنه تزايد في الضغط على الجامعة العربية من دول تكنّ العداء لسورية، أعلن الأمين العام المساعد للجامعة الدول العربية، حسام زكي، أمس أنه لم يحدث حتى الآن توافق عربي كامل على إنهاء عملية تجميد مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة.

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن زكي قوله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: إن «عودة سورية إلى الجامعة تحتاج إلى توافر توافق عربي»، مشيراً إلى أن «هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن».



وتابع: «الأمر ليس بعيداً لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر فيه الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر».



وصرح بأن الأمر لم يُحسم وبالتالي فإنه لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر.



الى ذلك قال زكي: إن الملف السوري حاضر في أي حوار مع الجانب الروسي.



وأكد خلال مداخلة عبر فضائية «ON»، أن موقف الجامعة العربية واضح في قراراتها بشأن سورية، والذي يتمثل في عودة السلام إلى البلد العربي الأصيل.