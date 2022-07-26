اللواء: سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات المالية لذلك

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، درست تقديم حوافز مرحلية لموظفي القطاع العام، مع دعم الصناديق الضامنة للموظفين، ولكن بالتوازي مع زيادة واردات الخزينة.

واوضحت المصادر ان البحث تناول سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات المالية لذلك، وقد وعد وزير المال يوسف خليل بدرس ارقام الاقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء ودرس سبل توفير المال لتغطيتها عبر زيادة او «تعزيز» الواردات لكن ليس على حساب الطبقات الشعبية بل عبر رسوم على بعض الامور التي لا تتعلق بحياة المواطنين اليومية كزيادة رسوم الطيران مثلاً.



وتحدثت المعلومات عن صيغة قيد التداول وتقضي بـ:



1- حصول الموظف على راتب ومنحة تعادل الراتب.



2- بدل نقل 95000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.



3- بدل انتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 الف ليرة و300 الف ليرة مقابل حضور 3 أيام اسبوعياً.