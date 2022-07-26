عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 تموز 2022

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الأخبار: مافيا المولّدات: آخر الدواء... القضاء

نصرالله لإسرائيل: المهلة غير مفتوحة



مشروع ميقاتي والخليل: تجزئة رواتب القطاع العام

الديار: هوكشتاين يحمل عرضاً «مُفخخاً» في ملف الترسيم... و«اسرائيل» تشكّك بالتفاؤل اللبناني ؟

«الإستثمار» في ملف المطران يتواصل ... وضغوط على عويدات لسحب الملف من عقيقي

المناورات الرئاسيّة تملأ الفراغ... باسيل: إذا كنتُ خارج السباق فكلّ الأقوياء خارجه !



البناء: السيد نصرالله يكشف في حوار الأربعين: مستعدّون لجلب الفيول الإيرانيّ للكهرباء إذا تجرّأت الحكومة / ‭}‬ واثقون من قدرتنا على فرض انتزاع حقوق لبنان ‭}‬ إذا ذهبت الأمور إلى حرب قد تشتعل المنطقة / ‭}‬ هويّة لبنان هي الشراكة ‭}‬ حماس حسمت التوجّه نحو سورية ومتفائلون بالنجاح ‭}‬ لسنا وسيطاً في اليمن /



النهار: التصعيد يتمادى... والترسيم أمام مفترق جدّيّ

الجمهورية: عنوان المرحلة: فراغ سياسي حتى الإستحقاق

اللواء: مجلس النواب يفتح الطريق إلى صندوق النقد.. والبلد بلا ماء ولا كهرباء ولا خبز!

نصر الله يعترف بأخذ القرار مكان الدولة في الترسيم.. والراعي يرفض تجزئة قضية المطران الحاج



نداء الوطن: كنيسة لبنان في مواجهة "الجماعة الحاكمة والمهيمنة"

الراعي قال كلمته والكرة في ملعب الرئيس



l'orient le jour: Manque de moyens, complicités, subterfuges... La difficile lutte contre l’émigration clandestine en mer