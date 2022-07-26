أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 تموز 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر إعلاميّة عن كيفية توفيق البطريرك الراعي بين موقفه قبل سنة «إدخال حزب الله المازوت الإيرانيّ انتقاص لسيادة لبنان» وإيران وسورية ليستا بنظر القانون دولتين عدوتين، وقوله «ما قام به المطران الحاج عمل إنسانيّ»، رغم توصيف كيان الاحتلال كعدو بموجب القانون اللبنانيّ؟



كواليس

قال مصدر متابع لترسيم الحدود البحريّة إن الجواب الإسرائيلي الذي يحمله الوسيط الأميركي هوكشتاين يتّصل بطلب مقايضة أي امتداد لحقل قانا جنوب الخط 23 بعمق موازٍ شمال الخط غرباً، وهو ما سبق وتضمّنته خريطة هوكشتاين ما فتح باب الشك بوجود كمين تفاوضيّ يشير إلى ثروات يجهلها لبنان.





نداء الوطن: خفايا

تجرى يوم الجمعة المقبل انتخابات رئيس عام ومجلس مدبرين للرهبانية اللبنانية المارونية وترجح المعلومات حصول توافق حول اسم رئيس سابق لجامعة الروح القدس في الكسليك كان لفترة مدبراً عاماً في الرهبانية، كرئيس خلف للأباتي نعمة الله الهاشم.

اللواء: أسرار

همس

لاحظ متابعون أن ما جرى أمام صرح روحي يتجاوز المناسبة إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل!



غمز

جرت بلبلة أمس من أن وزارة المال حوَّلت رواتب المتقاعدين والمساعدة الاجتماعية، بعيداً عن الضجيج، ولكن تبيّن أن الأمر ليس في محله!



لغز

يتجه موظف كبير غير مدني إلى النأي عن الدخول في متاهات سياسية، لإعتبارات مستقبلية وبعضها يتصل بدور قيد الإنضاج!