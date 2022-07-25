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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": في سلسلة حلقاتنا السياحية نصل الليلة الى جبيل

25
JULY
2022
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مقدمة برنامج "ضروري نحكي مع داليا داغر:


 في سلسلة حلقاتنا السياحية نصل الليلة الى جبيل. الى تلك المدينة المُتدلّية على ضفاف البحر الأبيض المتوسّط، التي تحكي الكثير عن التاريخ والحضارة والفنون.
جبيل أقدم المدن المأهولة بالسكان منذ ثمانية آلاف سنة، شكّلت منفذ لبنان الى العالم، منها خرج الحرف وإليها أتت الغزوات على مرّ التاريخ. فكانت قلعتها الحصينة التي بناها الصليبيون في العام 1204 . ويُحكى أنّه من مرفئها صُدّر خشب الأرز الى مصر عبر السفن الفينيقية، قبل أكثر من أربعة آلاف عام.
في جبيل المُفعمة برائحة التاريخ، المتجذّرة في الحاضر والمتطلّعة بكبَر إلى المستقبل نجول الليلة ومنها نتّجه صعودا الى نهر ابراهيم، العاقورة وأفقا.
لم تكن جبيل يوما مدينة عادية، ففي عشرينيات القرن الماضي إكتُشفت فيها قرية أثرية من موجوداتها تابوت الملك أحيرام الذي شكّلت الكتابات التي وُجدت عليه أساس الأبجدية التي نعرفها اليوم.
أن نمشي في ربوع لبنان يعني أن نكتشف في كل زاوية جزءا من حياة أجدادنا، الكبيرة في بساطتها الجميلة في أسلوبها. تلك الحياة المُنتجة الغنيّة والمُكتفية.
وراء جدران جبيل، في مرفئها، في مواقعها الأثرية، في أسواقها القديمة حكايا كثيرة وإرث ثقافي لا ينضب. ومنها، في مشوارنا الى العاقورة وأفقا إرث ديني وثقافي سنضيئ عليه الليلة. نسوح في بلدنا في مشوار من الساحل الى الجبل، فرافقونا.

 

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