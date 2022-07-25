حجّار: عدم قبول الموظفين بالحلول يعني دخولهم في مرحلة عدم تقاضي الرواتب

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أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى أنّ "بالنسبة للقطاع العام سنكون الأربعاء أمام تلازم بين قرار الواردات وقرار دفع الحوافز ".



وأضاف في حديث لل mtv: "الجديد في الطرح هو سلة تحفيزية تشمل دعم صناديق الطبابة والتعاضد وتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي والهدف إعادة عمل القطاع العام بدوام كامل".



وتابع: "عدم قبول الموظفين بالحلول المطروحة يعني دخولهم في مرحلة عدم تقاضي الرواتب نهاية هذا الشهر".

وأضاف: "طلبنا من وزير المال التأكد من الأرقام في اليومين المقبلين بشأن تحصيل الإيرادات اللازمة".