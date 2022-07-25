بالجرم المشهود... قوى الأمن توقف سارق في قصقص

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغٌ, جاء فيه, "في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 17-7-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة قصقص، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات من خلال خلع مقودها".



وأضاف, "يدعى السارق: إ. ر. (من مواليد عام 1981، سوري الجنسية)".



ووفق البلاغ, "أعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".