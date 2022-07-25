المرابطون تنفي الدعوات المشبوهة باسم حركتها بالنزول إلى الشارع وقطع الطرقات

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أصدرت إدارة الإعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

يتداول بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة دعوات مدسوسة، باسم حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، وتحمل علم الحركة تدعو بها المواطنين بالخروج إلى الشارع وقطع الطرقات، محددة الأماكن والمواقع وتوقيت النزول.

بناء على ذلك تنفي حركة الناصريين المستقلين-المرابطون نفياً قاطعاً، هذه الدعوات المشبوهة، التي تستخدم شعار الحركة، والتي لا تمت بصلة إلى نهج وأسلوب الحركة في التعاطي مع الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها أهلنا اللبنانيين.