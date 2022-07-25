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أعلنت وزارتا البيئة والصحة عن إرشادات وإجراءات وقائية مرتبطة بإحتمال انهيار اجزاء من اهراءات مرفأ بيروت، حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً لأي مشاكل صحية محتملة ناتجة عن تنشّق الغبار.

ونبّهت من أنه في حال حصول أي انهيار او سقوط اجزاء سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء.

وحسب آراء الخبراء، ليس هناك أدلة علمية على وجود مادة الاسبتسوس او أي مواد سامة أخرى، ومن المرجح ان تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء والتي يجب اخلاؤها فوراً اذا حصل ذلك.

ولفتت الوزارتان إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المنطقة الأبعد (بين شعاع 500 و 1500 متر تقريبًا) والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر، وسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار. وسيترسّب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة كحد أقصى.

ونصحت وزارة البيئة ووزارة الصحة العامة بالاجراءات الآتية:

أولاً: في ما يخص الاشخاص المتواجدين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية خلال ال 24 ساعة الأولى بعد الحادث:

- إغلاق النوافذ والابواب الخارجية خصوصاً في المناطق الموجودة داخل شعاع 1500 متر من الموقع (المناطق المذكورة أعلاه).

- ستعمل وزارة الصحة العامة على تأمين الكمامات اللازمة للإجراءات الوقائية للأشخاص المتواجدين ضمن المنطقة التي ستتأثر بالغبار.

ثانياً: في ما يتعلق بالاشخاص المتواجدين خارج المباني أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

- إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) في الخارج حتى الوصول الى أقرب مكان مغلق وذلك لحين إنقضاء أول ساعتين حتى تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي قبل التوجه الى مكان مغلق آمن كالمنزل أو مكان العمل، حيث يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

ثالثاً: بالنسبة للاشخاص المتواجدين في المركبات السيَارة أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

- إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول الى مكان مغلق، حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنازل أوأماكن العمل المغلقة.

- في حال عدم وجود مكيف شغال في السيارة (أو المركبة)، يجب إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) حتى الوصول الى مكان مغلق، ومن ثم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أوأماكن العمل المغلقة.



رابعاً: بالنسبة الى تنظيف الأسطح من الغبار، يجب إعتماد الإجراءات التالية:

- تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع اعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء (مع التنبيه إلى عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيميائية).

- إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) خلال عملية التنظيف.

- تنظيف الأسطح داخل المساكن بقماشة رطبة بمياه الجافيل مع الماء (مع التشديد على عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيميائية)، وارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق الغبار القادم من الخارج.