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إنطلقت حملة جمعية "NGZO-أنجزوا" بليبل لتأمين الإنارة على كافة مداخل القرية وطرقاتها الداخلية والفرعية، بعد أن عملت على استدراج عروض وشراء أكثر من ١٠٠ مصباح إنارة على الطاقة الشمسيّة، وبدأت في المرحلة الأولى بتركيب نصف هذا العدد اليوم، على أن تليها مرحلة ثانية في الأيام المقبلة لتركيب النصف الآخر المتبقّي، وذلك بفضل جهود المتبرّعين وأصحاب الأيادي البيضاء من أبناء كلّ العائلات في القرية ممّن ساهموا في تغليب ثقافة النور على دجنة الظلام، لتكون هذه الجمعيّة بصيص أمل ونور بوجه الحالة المزرية التي وصل إليها الواقع الحالك المتحكّم بمفاصل حياة الناس.

وتلقى نشاطات الجمعيّة الخيريّة منذ تأسيسها العام الماضي من قبل شابات وشبان بليبل ترحيب الأهالي والسكان، حتى باتت تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في المنطقة كلّها، جوهره التضافر والتضامن المجتمعي، وركنه الخدمة التطوعيّة المجانية.