المطران عطا الله حنا يدين العمل الارهابي الذي استهدف السقيلبية السورية اثناء تدشين كنيستها الجديدة اجيا صوفيا

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القدس ، حماة – اجرى سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع سيادة المطران نقولا بعلبكي راعي ابرشية حماة وتوابعها للروم الارثوذكس في سوريا حيث عبر سيادته في هذا الاتصال عن شجبه واستنكاره للعملية الارهابية الاجرامية التي تمت يوم امس في مدينة السقيلبية اثناء الاحتفال بتكريس وتدشين وافتتاح كنيسة اجيا صوفيا الجديدة .

وقد قدم سيادة المطران تعازيه بارتقاء الشهداء وتمنياته بالشفاء للجرحى والمصابين معتبرا بأن هذه الصواريخ التي انهالت في موقع الاحتفال انما هي رسائل من جهات ظلامية لا تؤمن بالتعددية والمحبة والاخوة الانسانية وهؤلاء هم متآمرون على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل ابناء امتنا العربية لانهم يخدمون اجندات معروفة هدفها اثارة الفتن وتقسيم المقسم وتجزئة المجزء.



ان القذائف الشيطانية التي انهارت بالقرب من كنيسة السقيلبية الجديدة انما آلمتنا واحزنتنا جميعا ذلك لان هنالك اشخاص يفكرون بهذه الطريقة ويتعاملون بهذا الاسلوب الهمجي اللاحضاري واللانساني .



ان صواريخ الحقد والعنصرية والكراهية لن تؤثر علينا وعلى حضورنا المسيحي المشرقي العريق ولن تزيدنا الا شموخا واباء ووطنية وتشبثا بتاريخنا وتراثنا وايماننا وعراقة وجودنا .



كل التحية من القدس لاهل السقيلبية وكل التحية للابطال الذين يدافعون عن بلدهم بكل بسالة .



ان من ارسل صواريخه واستهدف كنيسة اجيا صوفيا هو ذاته الذي تآمر على سوريا كلها وهو ذاته المتآمر على فلسطين وعلى القدس ومقدساتها.

ألمنا واحد ونزيفنا واحد ويجب ان نكون معا في خندق واحد في الدفاع عن اوطاننا وامتنا ومقدساتنا وحضورنا التاريخي والعريق .



لكم منا المحبة والوفاء والتقدير .