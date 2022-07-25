الرئيس عون عرض مع وزير الشؤون الاجتماعية موضوع النازحين والمساعدات الاجتماعية للبنانيين.. الوزير حجار: اضراب القطاع العام ادى الى تأخير دفع المساعدات

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وعرض معه اوضاع الوزارة ونتائج الاتصالات التي تجرى في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم بشكل آمن وبالسرعة اللازمة، اضافة الى تذليل العقبات امام تقديم المساعدات المرصودة للمواطنين اللبنانيين.



بعد اللقاء، تحدث الوزير حجار فقال: " تداولت مع فخامة الرئيس في موضوع عودة النازحين السوريين، واطلعنا على التقارير الامنية والاحداث التي شهدها الاسبوع الفائت والتي حصلت بين النازحين انفسهم وبينهم وبين اللبنانيين. نحن لسنا مع اي اضطراب، ولا مع اي وضع يمكن ان يسبب خللاً امنياً، إن بين النازحين او بينهم وبين اللبنانيين، ونتفهم ان الوضع الغذائي غير مستقر، انما على القوى الامنية تنظيم الامور امام المخابز. وقد اعطى فخامة الرئيس توجيهاته بالنسبة الى ملف النازحين والنقاط التي تم اقرارها في هذا السياق، وسنلتقي الاسبوع المقبل لتقييم الاوضاع الامنية والخطوات الواجب اتباعها في موضوع العودة."



سئل: ماذا عن البطاقة التمويلية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين؟

اجاب: نستكمل العمل على المساعدات الاجتماعية عبر برنامجين: الاكثر فقرا و"امان"، وعلينا الاخذ في الاعتبار ان القطاع العام لا يزال مستمراً في الاضراب، وهذا يؤثر على سير الامور. لن يتوقف الدفع، انما اعتقد ان هناك بعض التأخير لايام معدودة. نحن نحاول مع فريق صغير من المتطوعين ومن اشخاص داخل وخارج الوزارة، اكمال العمل، انما يجب ان نأخذ في الاعتبار ان القطاع العام اعلن الاضراب منذ شهر، ونأمل ان يسفر اجتماع اللجنة المالية الذي سيعقد مع دولة الرئيس، عن ايجاد الحلول لهذا الموضوع، وان يتم رفع الاضراب.