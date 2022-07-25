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هل وقعتم ضحية أعماله؟

25
JULY
2022
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
بعد أن تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من توقيف عددٍ كبيرٍ من أفراد عصابات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، ومن خلال مقاطعة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هويّة الرأس المدبّر لعصابات عدّة، ويدعى:
 
ع. ح. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ومخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات، ومن الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة، وغالباً ما يتواجد في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية.
 
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة تحركاته وتنفيذ عملية خاطفة وتوقيفه.
 
بتاریخ 19-7-2022، تمكّنت القوّة الخاصة في شعبة المعلومات من رصده في منطقة البسطة – بيروت، حيث نفّذت كمينًا محكمًا، أسفر عن توقيفه على متن دراجة آلية من دون أوراق.
 
بالتحقيق معه، اعترف أنه يرأس عصابات عدّة لسرقة الدراجات الآليّة من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأنّه يتّخذ من منطقة الليلكي مركزاً للانطلاق بعمليات السّرقة وتجميع الدراجات المسروقة، تمهيداً لنقلها الى الأراضي السورية، وأنّه شارك بتنفيذ أكثر من /100/ عملية سرقة ومحاولة سرقة درّاجة.
 
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم هذه المديرية العامّة صورة الموقوف (ع. ح.)، وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات سلب درّاجات آلية مماثلة، وتعرّفوا إلى الموقوف المذكور، الحضور إلى مبنى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي / شعبة المعلومات، الكائن في الأشرفية، لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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