عائقٌ كبيرٌ أمام مصرف الإسكان.. اليكم التفاصيل

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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي.

وأدلى حبيب بعد اللقاء، بتصريح قال فيه: "أطلعنا دولة الرئيس على ما آلت إليه طلبات القروض التي تقدّم بها المواطنون على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الإسكان والذي استقبل حتى الآن 140,000 زائر وآلاف الطلبات. أما العائق الوحيد الذي يعترض حالياً المقترضين هو عدم قدرتهم على ضمّ الأوراق الثبوتية القانونية لطلباتهم بسبب إضراب موظفي الدولة. وهذا الأمر يشكّل عائقاً كبيراً أمام مَنح القروض بالسرعة المطلوبة إذ لا يمكن استكمال الطلب بدون هذه المستندات الرّسمية".

وأضاف: "في انتظار مَنح موظفي القطاع العام حقوقهم ليعودوا إلى أعمالهم، نتمنى إنعاش اتفاقية القرض الميسّر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، ولنَستحصل على تمويل يُمَكّننا من خدمة شريحة أوسع من المواطنين، خصوصاً بعدما قررت الدولة اللبنانية تسديد مستحقاتها للصناديق، وهذا ما أكده لنا دولة الرئيس ميقاتي بأنه سيعطي توجيهاته اليوم لتسديد هذه المبالغ لمصرف لبنان وعبره إلى الصندوق العربي لإانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت".

وأشار حبيب إلى أن "جميع القروض الممنوحة من قبل مصرف الإسكان هي موجّهة حصراً إلى البنانيين، وقد وجدنا أنه من المفيد أن نوضح هذا الأمر، إذ أن عدداً لا بأس به من الأفراد غير اللبنانيين قد حاول تقديم الطلبات من خلال المنصّة الإلكترونية".