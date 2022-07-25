رقم صادم...كم بلغت نسبة الحجوزات في المؤسسات السياحية والفنادق؟

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أكد الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي أن "شهر تموز/يوليو أكد الأرقام التي كانت توقعتها النقابات السياحية بالنسبة لأعداد الوافدين التي وصلت الى لبنان ومنها ما يقارب 70% من اللبنانيين المغتربين، أما النسبة الباقية فكانت من السياح العراقيين والاردنيين والمصريين بالاضافة الى بعض الجنسيات الاجنبية فيما أعداد السياح الخليجيين تبقى خجولة الى حد ما".



وفي حديث صحافي، تحدث بيروتي عن نسبة الحجوزات في المؤسسات السياحية والفنادق التي وصلت الى ما يقارب 90% في المعدل بين المناطق الساحلية فيما تصل نسبة الاشغال الى 70% في المناطق الجبلية.



ولفت بيروتي إلى "نقص في الغرف الفندقية في عدد من المناطق خاصة مع استمرار إقفال عدد من الفنادق الكبرى في لبنان ذات الـ4 والـ5 نجوم وهذا الأمر يحصل لأول مرة منذ عام 2018، والاهم حالياً هو استمرار الموسم السياحي والتعويل على الحجوزات المستمرة التي تشير الى نسب مرتفعة في الفترة المقبلة وتستمر حتى نهاية شهر آب المقبل".