لا حلول حتى الساعة... الى أين يتجه الاضراب؟

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أكدت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر أن "الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل".

ولفتت نصر في حديث إذاعي إلى أن "الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط"، مؤكدة رفضها "طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المس بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب واستخدام جزء من أموال الناس للناس".

وشددت على أن "الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن"