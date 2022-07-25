living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هوكستين يحمل الى بيروت مقترحا جديدا.. الإتفاق أقرب من أي وقت مضى!

25
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


يصل الى بيروت نهاية تموز كبير مستشاري أمن الطاقة الأميركي آموس هوكستين في زيارة ليومين، ينقل خلالها الى المسؤولين مقترحا أميركيا جديدا يتعلق بترسيم الحدود البحرية واستخراج العاز والنفط.

وكشف مرجع سياسي كبير لـtayyar.org أن المؤشرات التي تكوّنت لديه تجعله يميل الى أن الإتفاق على الترسيم صار في مراحله الأخيرة، وأنه من المرجح توقيعه مع نهاية آب في حال لم تبرز عثرات غير متوقعة أو مرئية راهنا تحول دونه.

ولفت المرجع الى أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا لخطوط التواصل الخلفي، شاركت فيه دول عدة، بدءا من النروج وليس إنتهاء بالعراق"، في ضوء ما تردد عن لقاء جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهوكستين على هامش القمة العربية - الأميركية في جدة.

ولم يخض المرجع في مزيد من التفاصيل عن تحرك الكاظمي، فيما عُلم أن الاقتراح الذي سيحمله هوكستين الى بيروت بات عدد من المسؤولين على دراية بعناوينه العريضة الرئيسة، وهو ما دفعهم الى إبداء تفاؤل ملحوظ نظرا الى أنه يأخذ في الإعتبار المقترحات اللبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout