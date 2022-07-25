خاص - هوكستين يحمل الى بيروت مقترحا جديدا.. الإتفاق أقرب من أي وقت مضى!

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خاص tayyar.org -



يصل الى بيروت نهاية تموز كبير مستشاري أمن الطاقة الأميركي آموس هوكستين في زيارة ليومين، ينقل خلالها الى المسؤولين مقترحا أميركيا جديدا يتعلق بترسيم الحدود البحرية واستخراج العاز والنفط.



وكشف مرجع سياسي كبير لـtayyar.org أن المؤشرات التي تكوّنت لديه تجعله يميل الى أن الإتفاق على الترسيم صار في مراحله الأخيرة، وأنه من المرجح توقيعه مع نهاية آب في حال لم تبرز عثرات غير متوقعة أو مرئية راهنا تحول دونه.



ولفت المرجع الى أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا لخطوط التواصل الخلفي، شاركت فيه دول عدة، بدءا من النروج وليس إنتهاء بالعراق"، في ضوء ما تردد عن لقاء جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهوكستين على هامش القمة العربية - الأميركية في جدة.



ولم يخض المرجع في مزيد من التفاصيل عن تحرك الكاظمي، فيما عُلم أن الاقتراح الذي سيحمله هوكستين الى بيروت بات عدد من المسؤولين على دراية بعناوينه العريضة الرئيسة، وهو ما دفعهم الى إبداء تفاؤل ملحوظ نظرا الى أنه يأخذ في الإعتبار المقترحات اللبنانية.