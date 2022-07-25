عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 تموز 2022

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الأخبار: بطلٌ غير متوّج

هل تعلن بكركي أنها فوق القانون؟

المانحون للدولة المفلسة: الأمر لنا | ملايين الدولارات بين ما تتلقاه الـNGOs وما تنفقه

الديار: إجتماع اليوم بين اللجنة الوزاريّة ومُمثلي الموظفين... هل تُحلّ أزمة القطاع العام؟

المجلس النيابي يلتئم غداً وعلى جدول أعماله قرض البنك الدولي والسريّة المصرفيّة

لبنان يعيش على وتيرة ترسيم الحدود مع العدو... وهوكشتاين الى لبنان مطلع الشهر

نداء الوطن: كنيسة لبنان في مواجهة "الجماعة الحاكمة والمهيمنة"

الراعي قال كلمته والكرة في ملعب الرئيس

البناء: زيارة بيلوسي لتايوان تشعل جبهة واشنطن بكين… وإقفال الوكالة اليهوديّة على جبهة موسكو تل أبيب لافروف في القاهرة: استضافة المسار السياسيّ السوريّ وعودة سورية للجامعة والتعاون للحل الليبيّ مئات في الديمان بعد فشل القوات في توظيف ملف المطران للتحريض الطائفيّ على المقاومة

اللواء: مخاوف من أن يلفح التصعيد بين بكركي وحزب الله الجلسة النيابية

القطاع العام بين وقف الرواتب أو وقف الإضراب.. والحكومة تدخل «السبات الرئاسي»



النهار: "يوم الديمان": الكنيسة تسقط التخوين والتحريض

الجمهورية: التأليف صفر تقدم والترسيم يتقدم

الراعي: آن الأوان لتغيير هذا الواقع



l'orient le jour: L’équation de Gebran Bassil : pas moi, mais pas sans moi