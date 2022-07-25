أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 تموز 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر أمني إن مبالغة القوى المسيحيّة المؤيّدة للمقاومة في التذرّع بحجم الالتفاف الشعبيّ طائفياً حول الموقف من قضية المطران الحاج لا يتناسب مع الحجم الضئيل في الاستجابة للدعوات العديدة للتجمّع في الديمان، ويكشف أن حسابات القوى السياسيّة في مسايرة موقف البطريركيّة محكوم بالاعتبارات الرئاسيّة لا الشعبيّة.

كواليس

قال مصدر دبلوماسيّ في موسكو إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل رسالة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس مرفقة بفيديو يظهر مستودعات السلاح والزوارق الحربيّة التي استهدفت في أوديسا متحدياً غوتيرس ارسال فيديو يظهر مخازن القمح المدمّرة التي اتهم روسيا بقصفها قبل أن يفقد المزيد من المصداقيّة.





نداء الوطن: خفايا

علّقت مصادر متابعة على كلام وزير العدل من الديمان بأنه أظهر نفسه وكأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً ليس في قضية المطران موسى الحاج بل في غيرها من القضايا وكأن وجوده على رأس الوزارة صوري وهو على الأرجح لا يقدر ولا يريد أن يفعل شيئاً.

ذكرت معلومات أن شخصيات قريبة من «حزب الله» تلقت نصائح بالإنتقال إلى منازل تمتلكها خارج الضاحية الجنوبية أو المناطق التي يطغى عليها الطابع الشيعي.

زادت التسجيلات الصوتية لأبي فيصل زعيتر أكبر تجار المخدرات التي يهدد فيها قائد الجيش وضباط المخابرات من النقمة على السلطة التي تمرجلت على المطران موسى الحاج وصادرت الأدوية والمساعدات بينما تقف عاجزة أمام هذه التهديدات.



اللواء: أسرار

همس

لم تُثمر المساعي التي بُذلت بعيداً عن الأضواء في ترطيب الأجواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لإعادة الحرارة إلى شرايين التأليف وإستعجال الولادة الحكومية!



غمز

تبين أن كمية القمح التي يحتاجها لبنان سنوياً هي بحدود ٥٥٠ ألف طن، شاملة الكميات التي تُهرّب إلى سوريا بحمايات مختلفة، وأن سعر الرغيف الواحد يصل إلى ٥ آلاف ليرة عند رفع الدعم!



لغز

إقترح وزير مخضرم أن يُعيّن مدير عام أمني في منصب وزير دولة لشؤون الإتصالات الخارجية في الحكومة الجديدة على خلفية نجاحه عادة في المهمات الخارجية الدقيقة التي يُكلف بها!