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بيان جديد من الأمن العام بشأن الدخول إلى العراق

24
JULY
2022
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صدر عن المديرية العامة للامن العام بيانٌ, جاء فيه, "الحاقًا للبيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 22 الجاري، "المتعلق بقرار تجديد جوازات السفر المنتهية صلاحيتها للراغبين حصرا بزيارة العتبات المقدسة في العراق الشقيق".

وأضاف, "بعد أن تلقت المديرية اتصالات من مواطنين لبنانيين يرغبون بزيارة العراق لأسباب مختلفة ومنها التجارة والعمل، ومتمنين على الامن العام ان يشملهم قرار الحكومة العراقية بالسماح لهم بالدخول الى اراضيها بجواز سفر لبناني مجدد يدويًا وبختم خاص كي لا يخسروا عملهم واعمالهم لحين تمكنهم من الحصول لاحقا على جواز سفر بيومتري جديد".

وتابع البيان, "بناء عليه، استؤنفت الاتصالات مع المسؤولين في العراق، فتمت الموافقة الرسمية على توسيع مروحة الاستفادة من هذا الإجراء ليشمل كل لبناني يرغب بزيارة العراق حسب الاصول وبجواز سفر مجدد بختم خاص لهذه الغاية".

وأشار إلى أنَّ, "في هذا الاطار، تُذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين الراغبين بالسفر الى العراق حصرا، وليس لديهم جواز سفر صالح، ان الشروط المطلوبة لتجديد جوازات السفر المنتهية صلاحيتها، هي التالية:

1- أن يكون لديهم جواز سفر من أنموذج "2003" أو جواز سفر بيومتري، ولا يشوبه اي تشويه مادي، على أن يظهر الرسم الشمسي على الجواز عدم تبدّل في ملامح صاحب العلاقة.

2- ان يبرز صاحب العلاقة بطاقة هوية مع صورة عنها، أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من ثلاث سنوات، مع صورة عنه.

3- ان يتقدم صاحب العلاقة شخصيا الى احد مراكز الأمن العام الإقليمية وضمن الدوام الرسمي، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 27 تموز 2022".

ولفتت المديرية العامة للأمن العام، أنه "ايمانا منها بالقيام بواجبها بتسهيل شؤون اللبنانيين بشتى الوسائل، وضمانا لمصداقيتها".

وأكّدت المديرية, "مجددا للرأي العام اللبناني - وكي لا تختلط عليه الامور بعد ن قام البعض بتشويه القرار الصادر عن الامن العام وحرفه الى مسارات مذهبية مقيتة كالعادة - ان هذه الجوازات الممدّدة صلاحيتها لفترة معينة، والمجددة بختم خاص، هي صالحة لحاملها الذي يرغب بالسفر فقط إلى جمهورية العراق الشقيق لتسهيل اعماله من جهة اولى، ومن جهة ثانية توفيرا للمخزون المتبقي لدى المديرية من نماذج جوازات السفر البيومترية لمنحها للبنانيين الذين هم بأمس الحاجة اليها وفقا للمعايير المعلن عنها سابقا".

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