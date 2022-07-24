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عملية رصد ومراقبة دقيقة لـ "قوى الأمن!"

24
JULY
2022
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صدر عـن المديريـة العامة لقوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة, بيان جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، تمكّنت من رصد نشاط شبكة جديدة لترويج المخدرات ضمن مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان. ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هوية أفرادها وتضم كل من: س. ل. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة), ج. غ. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة), و ر. ن. (مواليد عام 1997، لبناني الجنسيّة) أعطيت الأوامر للعمل على توقيفهم بما أمكن من السرعة".

وأضاف, "بتاريخ 13-07-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الأول على متن دراجة آلية لون أسود بالجرم المشهود خلال قيامه بترويج المخدرات، وأوقِفَ برفقته أحد زبائنه وهو المدعو (ر. ك. من مواليد عام 1976، لبناني) المطلوب للقضاء بجرم مخدرات".

وتابع, "بالتزامن، نفّذت دورية مداهمة لمنزل الأول نتج عنها توقيف الثاني، كما تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة الصالومي نتج عنه توقيف الثالث، وضُبِطَ بحوزته /900،000/ليرة لبنانية، و/50/ دولارًا أميركيّا مزيّفًا. وبتفتيش منزل الأخيرَيْن تم ضبط, /14/ علبة بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "Net 100%" زنة الواحدة حوالي /3،5/غ, /8/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /13،3/غ, علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها /7،1/غ, /12/ مظروفًا بداخله مادة الكريستال زنة الواحد /0،9/غ, /6/ حبوب ترامال, و كباس يستخدم في توضيب المخدرات، وميزان حساس، ودفتري ورق لف سجائر، وهاتف خلوي، ومبالغ مالية".

وبالتحقيق معهم، "اعترفوا بتشكيل شبكة تقوم بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مختلف مناطق المتن وكسروان لصالح التاجر المعروف باسم "ابو عبدو"، واعترف الثالث بتورّطه بأعمال الدعارة أيضا. وبالتحقيق مع (ر. ك.)، اعترف بتعاطيه المخدرات وشرائها من الأول، كما اعترف بتنفيذ عمليات سرقة".

ووفق البيان, "أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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