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وديع العبسي يهنّئ منتخب لبنان: فوزكم في وقت فقدت فيه الامس والدتي، ادخل البهجة الى قلبي

24
JULY
2022
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صدر عن الأستاذ وديع العبسي بيانٌ هنّأ فيه اللبنانيّين والاتحاد اللبناني لكرة السلة بالفوز الذي حقّقه منتخب لبنان لكرة السلة على نظيره الأردني في نصف نهائي كأس آسيا.

وجاء في البيان:

حضرة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة السيد اكرم الحلبي وكافة اعضاء الاتحاد المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

بشعور من الفخر والاعتزاز اخاطبكم كلبناني، تابعت اليوم مباراة منتخب لبنان الذي حلق لاعبوه وأهلوا لبنان وكرة السلة الى نهائي بطولة اسيا، نهائي يحلم به اللبنانيون من كافة الاطياف وهم الذين فرحوا بعد فوز منتخبهم اليوم على الاردن وقبل يوم امس على العملاق الصيني وقبله في الدور الاول على كل من الفليبين ونيوزيلندا والهند ما يعادل اكثر من سكان نصف الكرة الارضية، فاز عليهم 12 لاعب من بلد اسمه لبنان، عدد سكانه الاصليين 4 ملايين، يعاني ما يعانيه من ازمة اقتصادية شلت البلاد باجمعها وبقيت الرياضة وبالتحديد كرة السلة المتنفس الوحيد والفرحة التي بحاجة لها شعب هذا البلد المقيم والمغترب دون اي دعم رسمي.

الى كل لاعب من لاعبي المنتخب والجهاز الفني والاداري المواكب كل التحية والتقدير والفخر وخاصة ان نكهة الفوز اليوم طعمها لبناني صرف وبامتياز، مع تمنياتنا باحراز اللقب المنتظر، عله يحث المسؤولين على اعطاء شأن واهتمام ودعم اكبر للرياضة والشباب في لبنان.

فوزكم اليوم في وقت فقدت فيه الامس، أعز واغلى انسان على قلبي والدتي، ادخل البهجة الى قلبي وجعلني اقوى في هذه اللحظات.

 

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