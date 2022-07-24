عناوين الصحف ليوم الأحد 24 تموز 2022

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النهار: "حزب الله" يعاجل محاولات الاحتواء بكلام تحريضي

الديار: هوكشتاين قريباً إلى لبنان... وتوقيع إتفاقية ترسيم الحدود في أيلول؟

زيارة بايدن وبوتين الى المنطقة تعقد المشهد الإقليمي وتنسحب على لبنان

الأسعار في لبنان من الأغلى إقليمياً وعالمياً والدولة في ثُبات



الأنباء الكويتية: باسيل يجدد الهجوم على ميقاتي.. ورعد يرفض الازدواجية في التعامل مع العدو

حشود سياسية وشعبية إلى الديمان والراعي يخرج عن صمته: لن نتخلى عن قلبنا

الشرق الأوسط: «المالية» اللبنانية تسلّم لجنة برلمانية منهجية إعداد مشروع موازنة 2022

الوطن السورية: فرنسا أكدت دعمها موقف إيران المعارض لشن عمليات عسكرية من جانب دول إقليمية ضد سورية … الجيش ينشئ 3 نقاط بريف الرقة بالقرب من «m4» ويستقدم تعزيزات إلى تل أبيض