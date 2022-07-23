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الرئيس عون هنأ منتخب لبنان في كرة السلة لتأهله الى نهائي كأس آسيا :

فوزكم نصر للبنان وللعرب

بوركت جهودكم وطنكم يفتخر بكم

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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتخب لبنان في كرة السلة بعد فوزه على منتخب الاردن في المباراة التي اقيمت في اندونيسيا ، وتأهله الى نهائي كأس آسيا في كرة السلة .

وكتب الرئيس عون على صفحته على " تويتر" :

" تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لابطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غدا ليصبح لبنان بطل آسيا. بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني ، وطنكم يفتخر بكم ".