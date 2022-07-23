A+
A-
الرئيس عون هنأ منتخب لبنان في كرة السلة لتأهله الى نهائي كأس آسيا :
فوزكم نصر للبنان وللعرب
بوركت جهودكم وطنكم يفتخر بكم
--------------------------------------
هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتخب لبنان في كرة السلة بعد فوزه على منتخب الاردن في المباراة التي اقيمت في اندونيسيا ، وتأهله الى نهائي كأس آسيا في كرة السلة .
وكتب الرئيس عون على صفحته على " تويتر" :
" تأهل منتخب لبنان في كرة السلة لنهائي كأس آسيا نصر جديد لابطال لبنان وللعرب، نأمل ان يستكمل غدا ليصبح لبنان بطل آسيا. بوركت جهود شباب المنتخب اللبناني ، وطنكم يفتخر بكم ".