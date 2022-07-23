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مرتبة متقدمة لملف الترسيم على الرزنامة الأميركية!

23
JULY
2022
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كتبت هيام عيد في الديار :
توقفت مصادر ديبلوماسية مطلعة عند إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، عن وصول الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين إلى بيروت في الأسبوعين المقبلين، واعتبرت أن هذا الإعلان والذي أتى بعد ساعات على تصريح المتحدث بإسم الخارجية الأميركية نيد برايس، وتأكيده على أولوية هذا الملف، قد حمل دلالات على أن نقاطاً جديدة قد تحققت على هذا المحور، حيث أن المصادر وجدت أن الموقف الديبلوماسي الأميركي حمل في طياته «إيجابيات» غير معلنة ولكنها كافية لرسم ملامح مشهد مختلف في ملف الترسيم البحري، وذلك بصرف النظر عن أجواء التصعيد السائدة في الآونة الأخيرة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الدعوة الطارئة التي وجهتها الخارجية الأميركية، للمسؤولين اللبنانيين على هذا الصعيد، والتأكيد على دعم الإدارة الأميركية لعملية الترسيم، وللوساطة التي يقوم بها هوكشتاين، تأتي في إطار الإهتمام الذي يطبع هذا الملف والمرتبة المتقدمة التي يحتلها على الروزنامة الأميركية في المنطقة، وذلك انطلاقاً بالطبع من الحاجة الأميركية والأوروبية المشتركة إلى إنجاز تفاهم حدودي بين لبنان و"إسرائيل"، وتأمين حاجة الدول الأوروبية من الغاز في العام المقبل، وذلك بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز نتيجة المواجهة مع الإتحاد الأوروبي وواشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا.

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