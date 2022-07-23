عناوين الصحف ليوم السبت 22 تموز 2022

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الأخبار: أورشليم! «في كلّ‮ ‬حَجَرٍ ‬تتناسل‮ ‬دبّابة»*

قضية المطران: عون يحتوي رافضا التطبيع



قراءة في نتائج الانتخابات: سقوط السفارة السعودية في بيروت



تخبّط في «العسكريّة»... وصوّان يُخالف القانون





النهار: حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟

الديار: قضية المطران الحاج تتفاعل: توجه لحلها على الطريقة اللبنانية

«الرئاسة» تنتظر حزب الله و «التغييريون» يحسمون مرشحهم قريبا

نداء الوطن: آخر 100 يوم من عمر العهد و40 يوماً قبل مهلة الإنتخاب

"قضية المطران" تنتظر كلام الديمان



البناء: الأندبندنت: «توتال» مستعدّة لشراء النفط والغاز قبل التنقيب والاستخراج بمجرد التوصل إلى اتفاق / ثروتنا خط أحمر في الناقورة: وراء المقاومة ومعادلاتها… «حقوق لبنان أولاً أو لا غاز عبر المتوسط»/ باسيل: نحن ناخب رئاسيّ ولم نحدّد المرشح… وسأزور سورية… وحلّ الغاز قريب بفضل المقاومة/

اللواء: «القطيعة الرئاسية» تبعثر السلطة.. وتسوية الرواتب قيد الإنجاز الاثنين

40 بنداً على طاولة اختبار التشريع.. وبكركي ماضية بالتصعيد بوجه الأمن والقضاء





الجمهورية: تحذير دبلوماسي: إحتمالات خطيرة

قضية توقيف المطران الحاج نحو المعالجة

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