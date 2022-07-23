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عناوين الصحف ليوم السبت 22 تموز 2022

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الأخبار: أورشليم! «في كلّ‮ ‬حَجَرٍ ‬تتناسل‮ ‬دبّابة»*

قضية المطران: عون يحتوي رافضا التطبيع

قراءة في نتائج الانتخابات: سقوط السفارة السعودية في بيروت

تخبّط في «العسكريّة»... وصوّان يُخالف القانون

 

 

 

النهار: حل لإضراب الموظفين يسابق ذكرى 4 آب؟

 

 

 

الديار: قضية المطران الحاج تتفاعل: توجه لحلها على الطريقة اللبنانية
«الرئاسة» تنتظر حزب الله و «التغييريون» يحسمون مرشحهم قريبا

 

 

 

نداء الوطن: آخر 100 يوم من عمر العهد و40 يوماً قبل مهلة الإنتخاب
"قضية المطران" تنتظر كلام الديمان

 

 

 


البناء: الأندبندنت: «توتال» مستعدّة لشراء النفط والغاز قبل التنقيب والاستخراج بمجرد التوصل إلى اتفاق / ثروتنا خط أحمر في الناقورة: وراء المقاومة ومعادلاتها… «حقوق لبنان أولاً أو لا غاز عبر المتوسط»/ باسيل: نحن ناخب رئاسيّ ولم نحدّد المرشح… وسأزور سورية… وحلّ الغاز قريب بفضل المقاومة/

 

 

 

اللواء: «القطيعة الرئاسية» تبعثر السلطة.. وتسوية الرواتب قيد الإنجاز الاثنين
40 بنداً على طاولة اختبار التشريع.. وبكركي ماضية بالتصعيد بوجه الأمن والقضاء

 

 



الجمهورية: تحذير دبلوماسي: إحتمالات خطيرة

قضية توقيف المطران الحاج نحو المعالجة

 

 

 

?l'orient le jour: Après la frontière maritime, le retour de la 1559 

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