أسرار الصحف ليوم السبت 22 تموز 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا



علق مرجع روحيّ على كلام أحد رجال الكنيسة بأن الأساقفة لا يحاكمون إلا أمام الفاتيكان بإعلان استغرابه ان يكون لجهة غير لبنانيّة سلطة قضائيّة على مواطن لبناني فوق الأرض اللبنانية، مضيفاً ربما يقبل ذلك في ظل نظام المتصرفيّة وحكم القناصل في زمن الاحتلال العثمانيّ أما في دولة ذات سيادة فهذه هرطقة.

كواليس

تساءل دبلوماسيّ عربيّ عن سبب عدم مبادرة الحكومة اللبنانية بالتوجه نحو الحكومة الجزائريّة لتوضيح كل ملابسات عقود النفط السابقة وفتح تحقيق مشترك فيها لتبيان مواضع الفساد التي تسببت بالأذى لاقتصاد البلدين لفتح صفحة تعاون لن تتأخر عنها الجزائر لمنح لبنان دعماً وتسهيلات تشبه ما يقدّمه العراق.



نداء الوطن: خفايا

تتابع أوساط في « ٨ آذار بحذر أداء النائب طوني سليمان فرنجية، وتأثيراته على والده، خصوصا في إدارة ملف العلاقات السياسية والإنتخابات. ويقول بعض هذه المصادر أن ما قاله سليمان فرنجية قبيل إنتخاب الرئيس ميشال عون حول الأدوار المحتملة لجبران باسيل وتاثيراته على عمه يمكن أن ينسحب اليوم على نمط العلاقة بين طوني ووالده.

يجري أحد المسؤولين الماليين في مؤسسة مالية عالمية، وهو من أصل لبناني، اتصالات بإعلاميين عارضاً عليهم إدراج اسمه في سوق التداول الرئاسي. المسؤول المذكور له صلة قرابة مع سياسي راحل كان اسمه مطروحاً بشكل مستمر لرئاسة الجمهورية.



اللواء: أسرار

همس

قيل أن استياء بالغاً أصاب مقراً على خلفية استخدام عبارة «عصفورية» على لسان مرجع حكومي في المطار!



غمز

بدأت «حرب تشويش» على موظف غير مدني، مؤهل لدور سياسي، في الأشهر المقبلة، ربما مع الحكومة الجديدة.



لغز

تشهد المطاعم والمنتجعات عند الشواطئ البحرية الشمالية زحمة غير مسبوقة، تجعل المراقب الغربي يعتقد أن البلد يعيش في بحبوحة زائدة..