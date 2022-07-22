توضيح من الامن العام حول القرار بشأن جوازات السفر

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قال مصدر مسؤول في الأمن العام إنه مع أزمة جوازات السفر التي بدأ يعانيها لبنان منذ السنتين تقريبا، جرت اتصالات مع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

كون لبنان عضو فيها، من أجل البحث في إمكانية تجديد الجوزات التي انتهت مدتها يدويا، ولكن هذه المنظمة لم توافق باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع القواعد الدولية وقواعد تنظيم جوازات السفر البيومترية وانتقال الاشخاص بين الدول.

وتوضيحا للبيان الصادر اليوم عن الأمن العام، كشف المصدر أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار العراق، حصل وفي شكل إستثنائي على موافقة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على إدخال لبنانيين إلى العراق بجوازات سفر مجددة يدويا تستخدم فقط لمرة واحدة من أجل زيارة الأماكن المقدسة حصرا في العراق ولا يمكن استخدامها للسياحة أو العمل أو للسفر إلى بلدان أخرى.

هذا الإجراء وفّر على الأمن العام استعمال جوازات سفر جديدة ليتم ليتمكن من منحها إلى اللبنانيين مقدمي طلبات جوازات السفر.