هذا ما سجّله لبنان على مستوى دخل الفرد!

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نشر البنك الدولي تقريرا حول اقتصادات دول العالم للعام الحالي، وصنفها إلى أربع مجموعات، ما بين مرتفع (أكثر من 13,205$)، ومتوسط (4,256$-13,205$)، ومنخفض (1,086$-4,255$)، ومنخفض جدا (أقل من 1085$).



يتم تحديث التصنيفات كل عام في 1 تموز، وتستند تقديرات البنك الدولي الرسمية لحجم الاقتصادات إلى الدخل القومي الإجمالي المحول إلى الدولار الأميركي الحالي باستخدام طريقة "أطلس" للبنك الدولي.



وتعمل هذه الطريقة على تسهيل تقلبات أسعار الصرف باستخدام متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات، وعامل تحويل معدّل السعر.

ومن الدول العربية ذات الدخل المرتفع كانت دول الخليج، الكويت، السعودية، قطر، الإمارات، عمان، البحرين، أما الدول العربية ذات الدخل المتوسط فهي العراق، ليبيا والأردن. وباقي الدول العربية أغلبها في فئة الدخل المنخفض كالمغرب، مصر، لبنان، موريتانيا، جزر القمر، تونس، الجزائر، جيبوتي والأراضي الفلسطينية. أما سوريا، اليمن، السودان، والصومال فهي تحت فئة دول الدخل المنخفض جدا.



وفي ما يلي إنفوغراف يوضح تصنيف الدول العربية حسب مستويات الدخل فيها للعام 2022:



أكثر من 13.205 دولار (دخل مرتفع):

الكويت، السعودية، قطر، الامارات، عمان، البحرين.



أقل من 13.205 (دخل متوسط):

العراق، ليبيا، الأردن



أقل من 4.255 (دخل منخفض):

المغرب، مصر، لبنان، موريتانيا، تونس، الجزائر، جيبوتي، فلسطين، جزر القمر.



أقل من 1.085 دولار (دخل منخفض جداً):

سوريا، اليمن، الصومال، السودان

عربي21