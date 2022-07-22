القاضية عون: هل حقا يريد مدعي عام التمييز ملاحقة حاكم مصرف لبنان؟

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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: ‏للقاصي والداني وللذين يريدون بالقوة الباسي مخالفة معينة, اكرر للمرة الالف لم تحصل اية مداهمة في بيروت, انا دخلت بإذن من المحامي العام حاموش وكذلك عناصر امن الدولة. لكن المخالفة تكمن في منعي من قبل حاموش من متابعة التحقيق واستجواب المطلوب.

وتابعت: ‏لكن السؤال يطرح هل حقا يريد مدعي عام التمييز ملاحقة حاكم مصرف لبنان. اذا صح ذلك لماذا لم يسمح باستجواب هذا الأخير في ملف خطير متهم فيه بجناية التلاعب بقيود المصرف المركزي. والكل يعلم أن القاضي حاموش مقرب جدا من الرئيس عويدات والقرار الفعلي لعويدات.