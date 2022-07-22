بشرى سارة من السفير المصري: مفاجآت سارة نخبئها في قطاعي الكهرباء والدواء

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أقام سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي أمس الخميس استقبالا لمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية في دارته في دوحة الحص في حضور وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب ممثلا لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والنائب فادي علامة ممثلا لرئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الصحة الدكتور فراس الأبيض ممثلا لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وحضر عدد السياسين والامنيين ورجال الدين والإعلاميين ووجوه فنية واجتماعية. في بداية الحفل، عزفت فرقة الموسيقى التابعة لقوى الأمن الداخلي السلام الوطني لمصر والنشيد الوطني اللبناني.

واشار علوي الى ان جدول أعمال المرحلة القادمة مفاجآت سارة في قطاعي الكهرباء والدواء، ومشاريع قيد الاعداد في كل أنحاء لبنان . حيث ستكون مصر شريكة في كل جهد لاستنهاض لبنان، وداعمة لكافة اجراءات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكل خطوات إعادة تكوين وإعادة بناء وتأهيل مرفأ طرابلس، وامداد لبنان بالغاز اللازم لمعالجة ازمة الكهرباء.