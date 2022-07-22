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مدير عام الزراعة جال برفقة حبشي والتوم على راس بعلبك والقاع والهرمل ودير الاحمر

22
JULY
2022
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قام مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بجولة تفقدية على البرامج والمشاريع الزراعية في بلدات راس بعلبك والهرمل والقاع ودير الاحمر يرافقه النواب انطوان حبشي وسامر التوم وقد عقد اجتماعات مع المزارعين والتعاونيات الزراعية في كل من بلدية راس بعلبك بحضور رئيس البلدية منعم مهنا وبلدية القاع بحضور رئيس البلدية بشير مطر وبلدية الهرمل بحضور رئيس البلدية صبحي صقر واتحاد بلديات دير الأحمر بحضور رئيس الاتحاد جان فخري وتم خلال الاجتماعات الاستماع إلى مشاكل المزارعين وحاجاتهم عرض لحود الخطوات التي تقوم بها وزارة الزراعة لتسويق الانتاج الزراعي في الاسواق الداخلية والخارجية ولتطوير العمل الزراعي، ثم جال لحود على نهر العاصي واستمع الى مشاكل مزارعي ومربي الاسماك وحال على معمل تدخين السمك في الهرمل، وزار لحود دير مار مارون العاصي للرهبانية اللبنانية المارونية حيث اشاد لحود بالرهبانية اللبنانية المارونية في استثمار الاراضي الزراعية في المنطقة، وقد اقام كاهن القاع الأب ليان نصرالله غذاء تكريمي على شرف مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بحضور النواب سامر التوم وشربل مارون والنائب السابق مروان فارس ورئيس البلدية بشير مطر وفعاليات المنطقة واشاد الأب نصرالله بجهود مدير عام الزراعة في خدمة القطاع الزراعي وفي تسويق الانتاج الزراعي

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