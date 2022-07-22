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أكرم الحلبي للـ tayyar.org عشية المباراة ضد الأردن: شبابنا يظهرون أن لبنان قادر على القيامة اذا وقف أبناؤه جنباً الى جنب

22
JULY
2022
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عشية المباراة بين المنتخب اللبناني لكرة السلة والمنتخب الأردني طلب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلّة أكرم الحلبي عبر الـtayyar.org من الجهاز الفني واللاعبين التركيز الكبير على المباراة وعدم الاستلشاء، فالمنتخب الأردني منتخب كبير جدّاً ولديه خبرة واسعة وهو يعرفنا جيّداً ونحن نعرفه لأننا خضنا الكثير من المبارياة في مواجهة بعضنا البعض، وأضاف الحلبي:"لذلك تمنيّاتي على اللاعبين الا يسكروا بالفوز على المنتخب الصيني والحل الوحيد في مواجهة المنتخب الأردني هو أن يكونوا كما دائماً قلباً واحداً مع التركيز الكامل على المبارة".

وتمنى الحلبي عبر موقعنا أن يبقى الشعب اللبناني أيضاً قلباً واحداً خلف منتخب بلاده لان هؤلاء الشباب يظهرون الصورة الجميلة عن لبنان التي هي الصورة الحقيقية.
وأكد الحلبي أن الفخر بالانجازات التي يحققها المنتخب الوطني مضاعفة لأننا نمرّ بظروف قاسية جدّاً وغير اعتيادية وشبابنا يظهرون أن لبنان قادر على القيامة اذا وقف أبناؤه جنباً الى جنب. وقال الحلبي:"المنتخب الوطني هو مرآة للمجتمع اللبناني فاللاعبون هم من مختلف الطوائف والمذاهب والانتماءات لكنهم لا يفكّرون الا بالعلم اللبناني... كلي ثقة بالفوز بكأس آسيا فنحن كلبنانيين نملك الكثير الكثير من القدرات لا بل يمكننا صناعة المستحيل".

 

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